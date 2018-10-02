Португалия выдала России обвиняемого в разбое россиянина

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В Россию из Португалии экстрадирован россиянин Роман Гранадский, который обвиняется в разбое с незаконным проникновением в жилище. Об этом заявил RT официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Португалия выдала России обвиняемого в разбое россиянина
  • РИА Новости

«Органами следствия он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 («Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище») Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказал он.

По версии следствия, в июле 2016 года в Нижегородской области Гранадский незаконно проник в дом потерпевшей и, используя нож, угрожал ей и её несовершеннолетней дочери применением насилия, требуя передать ему деньги, хранящиеся в доме.

«Когда женщина стала кричать, он связал ей руки ремнём, после чего похитил её имущество. Поскольку Гранадский скрылся от уголовного преследования, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации он был объявлен в международный розыск», — добавил Куренной.

В августе 2018 года его задержали на территории Португалии, после чего ведомство направило запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В сопровождении спецконвоя Роман Гранадский доставлен в Москву.

Ранее Черногория экстрадировала в Россию Дарью Южакову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. 

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