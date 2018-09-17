Черногория выдала России обвиняемую в хищении более 211 млн рублей

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Черногория экстрадировала в Россию Дарью Южакову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом RT сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Черногория выдала России обвиняемую в хищении более 211 млн рублей
  • РИА Новости

По версии следствия, с 31 марта по 28 сентября 2016 года глава Московского контрольно-кассового отдела №1 ООО КБ «Камский горизонт» Южакова организовала заключение от лица данного ООО договоров банковского вклада с физическими лицами и принятие от них денежных средств для открытия вкладов. Однако сведения о них как о вкладчиках в базу данных банка она не внесла, не намереваясь исполнять взятые обязательства по возврату вкладов.

«Таким образом, Южакова в составе организованной группы совершила 497 эпизодов хищения денежных средств на сумму не менее 211 230 806 рублей», — говорится в сообщении.

Женщина скрылась от уголовного преследования и покинула территорию России, проинформировали в ведомстве. В декабре 2017 года россиянка была объявлена в международный розыск, а в январе 2018-го — задержана на территории Черногории.

Ранее Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании боевиков «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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