Бельгия выдала России обвиняемого в финансировании ИГ

Гражданин России, обвиняемый в финансировании боевиков «Исламского государства»* в Сирии, экстрадирован из Бельгии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отмечается, экстрадиция организована ФСБ совместно с Генеральной прокуратурой, НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.

По данным ведомства, с 2015 года сторонник радикального ислама Гехаев Али Абдул-Муталипович постоянно проживал на территории Евросоюза, откуда осуществлял финансовую поддержку боевиков ИГ в САР.

Ранее из Бахрейна в Россию экстрадировали обвиняемую в присвоении вырученных от реализации страховых выплат средств.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.