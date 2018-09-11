Обвиняемую в присвоении средств страховых фондов россиянку экстрадировали из Бахрейна

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Россиянку Викторию Галинову, обвиняемую в присвоении вырученных от реализации страховых выплат средств, экстрадировали из Королевства Бахрейн по требованию Генеральной прокураторы России. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
Обвиняемую в присвоении средств страховых фондов россиянку экстрадировали из Бахрейна
  • РИА Новости

Женщина обвиняется в «присвоении или растрате, совершённых лицом с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, с 2014 по 2016 год Галинова, будучи страховым агентом в Республике Коми, присвоила деньги, вырученные от реализации страховых выплат. После чего скрылась за границей и была объявлена в международный розыск.

В июле этого года её задержали на территории Бахрейна. Российская прокуратура направила запрос о выдаче Галиновой для привлечения к уголовной ответственности на территории России.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что Бориса Постолаки, обвиняемого в краже у московского ювелира изделий на сумму более 18 млн рублей и убийстве его матери, экстрадировали в Россию из Венгрии.

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