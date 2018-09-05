Великобритания не будет просить об экстрадиции из России подозреваемых по делу Скрипалей

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Великобритания не будет просить об экстрадиции из России подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.
Великобритания не будет просить об экстрадиции из России подозреваемых по делу Скрипалей
  • Reuters

«Мы не будем обращаться к России с просьбой об экстрадиции этих людей, так как российская Конституция не позволяет выдавать граждан России», — цитирует РИА Новости заявление Королевской прокурорской службы.

Между тем отмечается, что британские власти уже получили европейский ордер на арест, который предполагает, что каждый из этих людей в случае приезда в любую европейскую страну будет задержан и подвергнется процедуре экстрадиции.

Ранее стало известно, что британские прокуроры назвали имена двоих подозреваемых в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. 

В августе российский посол в Лондоне Александр Яковенко в очередной раз заявил о готовности России сотрудничать в расследовании инцидента в Солсбери. Он подчеркнул, что затраченное на расследование время поставило Лондон в «тяжёлую ситуацию».

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