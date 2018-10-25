Во Франции мужчину посадили в тюрьму за кормление детей пирожными с кока-колой
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По словам адвоката, отец не может «ни читать, ни писать, ни считать, не понимает всей серьёзности ситуации и потратил все деньги на алкоголь».
«Семье нечего было есть. У них была только кока-кола», — сказала она.
В свою очередь, зампрокурора рассказал, что дети спали на матрасе, у них не было никаких игрушек, а отец кормил их пирожными и газировкой.
Как отмечается, мужчина будет отбывать трёхмесячный срок в Лиможе на юго-западе Франции.
По данным агентства, старшему мальчику пришлось удалять семь разрушенных сахаром зубов, младший отказывается говорить. В настоящее время дети находятся под присмотром, в их рацион введены мясо и овощи.