Во Франции мужчину посадили в тюрьму за кормление детей пирожными с кока-колой

Отца двух мальчиков трёх и четырёх лет приговорили во Франции к тюремному заключению ​​за кормление детей только пирожными с кока-колой, передаёт AFP.

По словам адвоката, отец не может «ни читать, ни писать, ни считать, не понимает всей серьёзности ситуации и потратил все деньги на алкоголь».

«Семье нечего было есть. У них была только кока-кола», — сказала она.

В свою очередь, зампрокурора рассказал, что дети спали на матрасе, у них не было никаких игрушек, а отец кормил их пирожными и газировкой.

Как отмечается, мужчина будет отбывать трёхмесячный срок в Лиможе на юго-западе Франции.

По данным агентства, старшему мальчику пришлось удалять семь разрушенных сахаром зубов, младший отказывается говорить. В настоящее время дети находятся под присмотром, в их рацион введены мясо и овощи.