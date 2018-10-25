Минобороны России: санкции делают нас сильнее

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что санкции делают страну сильнее.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он сказал на полях международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности.

«Санкции делают нас сильнее. Это не пустые слова, это реальные результаты. Наши партнёры по ту сторону это, конечно же, ощущают. Я думаю, сожалеют об этом, есть некая инерция, особенно со стороны властей США», — отметил Фомин.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые санкции со стороны Вашингтона не изменят внешнюю политику Москвы.