Антонов: новые санкции США не изменят внешнюю политику России
«Эта ситуация (в отношениях России и США. — RT) негативно влияет и на экономическое сотрудничество между двумя нашими странами. Подчеркну, что санкционное давление на Россию не может дать положительных результатов. Однако нас пока не слышат. В администрации постоянно говорят, что собираются наращивать рестрикции», — цитирует РИА Новости Антонова.
При этом он отметил, что «в отношении СССР… санкции на протяжении XX века объявляли десятки раз».
«Однако наши противники не добились изменения внешней политики нашего государства», — сказал посол.
Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в США фабрикуют предлог ради введения новых антироссийских санкций. По его словам, американские власти намеренно продолжают политику по запугиванию собственной и мировой общественности «российскими хакерами и блогерами».