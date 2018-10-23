Антонов: новые санкции США не изменят внешнюю политику России

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые санкции со стороны Вашингтона не изменят внешнюю политику Москвы.

«Эта ситуация (в отношениях России и США. — RT) негативно влияет и на экономическое сотрудничество между двумя нашими странами. Подчеркну, что санкционное давление на Россию не может дать положительных результатов. Однако нас пока не слышат. В администрации постоянно говорят, что собираются наращивать рестрикции», — цитирует РИА Новости Антонова.

При этом он отметил, что «в отношении СССР… санкции на протяжении XX века объявляли десятки раз».

«Однако наши противники не добились изменения внешней политики нашего государства», — сказал посол.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в США фабрикуют предлог ради введения новых антироссийских санкций. По его словам, американские власти намеренно продолжают политику по запугиванию собственной и мировой общественности «российскими хакерами и блогерами».

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