Эксперт прокомментировал заявление об управлении США дронами в Хмеймиме

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что США управляли атаковавшими Хмеймим дронами.

«С военно-технической точки зрения здесь не должно быть сомнений, потому что размещённые в Сирии средства РЭБ России, особенно те, которые связаны с комплексами С-300 и С-400, абсолютно надёжные и гарантированно могут определять все параметры воздушного противоборства, мы полностью контролируем ситуацию. Мы можем до минуты рассказать... в какой точке находился тот или иной военный объект и как он действовал», — отметил Подберёзкин.

Эксперт добавил, что США проводят «лицемерную политику».

«Они открещиваются от ИГИЛ*, но фактически поддерживают другие группировки, которые являются составными частями. Они поддерживают не только финансово, но и оружием и новейшими техническими средствами. Любая антиправительственная деятельность связана с высокотехнологичной помощью. В этом нет никаких открытий, без внешней помощи США военные формирования так называемых оппозиционеров не продержались бы и недели», — заключил Подберёзкин.

Ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин заявил, что во время одной из массированных атак беспилотников на базу Хмеймим в Сирии управление осуществлялось с американского самолёта-разведчика «Посейдон-8».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.