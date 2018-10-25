Российские военные инспекторы планируют посетить учебные полигоны Норвегии

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Военные инспекторы России планируют посетить в период с 25 октября по 7 ноября учебные районы и полигоны Норвегии. Об этом информирует ТАСС.

«В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также проводимом в указанный период вооруженными силами Норвегии учении Trident Juncture 2018», — заявил врио начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

Отмечается, что целью наблюдения является определение масштабов уведомляемой военной деятельности, которая осуществляется в пределах указанного района, или подтверждение отсутствия военной активности, которая подлежит предварительному уведомлению.

Учения Trident Juncture («Единый трезубец») пройдут с 25 октября по 23 ноября в Норвегии. В учениях могут быть задействованы 35—45 тыс. человек из 30 стран НАТО.

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