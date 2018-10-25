Глава CNN прокомментировал критику СМИ Белым домом

Глава телекомпании CNN Джефф Закер прокомментировал критику СМИ Белым домом и президентом США Дональдом Трампом.

«В Белом доме демонстрируют полное непонимание серьёзности продолжающихся атак на СМИ. Президент (США. — RT) и в особенности пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс должны осознавать, что их слова имеют значение. До сих пор они показывали, что не понимают этого», — говорится в заявлении Закера, опубликованном на странице CNN communications в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке эвакуировали редакцию телеканала CNN из здания Time Warner Center, так как правоохранительные органы получили информацию о подозрительном пакете.