Мэй заявила, что саудовская версия убийства Хашукджи не заслуживает доверия

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что саудовская версия убийства журналиста Джамаля Хашукджи не заслуживает доверия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Мэй.

Отмечается, что глава Британии заявила об этом королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду во время телефонного разговора.

«Премьер-министр сказала, что нынешнее объяснение не заслуживает доверия, поэтому сохраняется острая необходимость в установлении того, что именно произошло», — приводит пресс-секретарь слова премьера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в правдивости версии Саудовской Аравии о гибели Хашукджи. 

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