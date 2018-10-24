Мэй заявила, что саудовская версия убийства Хашукджи не заслуживает доверия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что саудовская версия убийства журналиста Джамаля Хашукджи не заслуживает доверия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Мэй.

Отмечается, что глава Британии заявила об этом королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду во время телефонного разговора.

«Премьер-министр сказала, что нынешнее объяснение не заслуживает доверия, поэтому сохраняется острая необходимость в установлении того, что именно произошло», — приводит пресс-секретарь слова премьера.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в правдивости версии Саудовской Аравии о гибели Хашукджи.