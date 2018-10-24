Трамп и Пенс осудили отправку самодельных бомб американским политикам

Глава США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс осудили отправку самодельных бомб бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, экс-госсекретарю Соединённых Штатов Хиллари Клинтон и её мужу экс-президенту Биллу Клинтону, а также телекомпании CNN.

«Мы осуждаем попытки атак на экс-президента Обаму, Клинтонов, CNN и других. Эти трусливые действия подлы, и им нет места в этой стране. Благодаря быстрым действиям Секретной службы, ФБР и местных правоохранительных органов. Ответственные будут преданы суду», — написал Пенс в Twitter.

На эти слова отреагировал президент США Дональд Трамп.

«Полностью поддерживаю», — прокомментировал он.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что сотрудники спецслужб перехватили отправленную в Белый дом подозрительную посылку, внутри которой оказалась бомба.

В свою очередь, Секретная служба США сообщила, что информация о посланной в Белый дом подозрительной посылке, в которой была бомба, не соответствует действительности.

До этого стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье Клинтон были отправлены взрывные устройства.