Секретная служба опровергла данные о посланной в Белый дом подозрительной посылке

Секретная служба США сообщила, что информация о посланной в Белый дом подозрительной посылке, в которой была бомба, не соответствует действительности.

«Сообщения о перехвате третьего пакета, отправленного в Белый дом, некорректны», — пишет Секретная служба на своей странице в Twitter.

CLARIFICATION: At this time the Secret Service has intercepted TWO suspicious packages - one in NY and one in D.C. Reports of a third intercepted package addressed to the WH are incorrect. We refer media to our statement: https://t.co/lJdTn04KmI — U.S. Secret Service (@SecretService) 24 октября 2018 г.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на власти заявила, что сотрудники спецслужб перехватили отправленную в Белый дом подозрительную посылку, внутри которой оказалась бомба.

До этого стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье Клинтон были отправлены взрывные устройства.