Секретная служба опровергла данные о посланной в Белый дом подозрительной посылке

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Секретная служба США сообщила, что информация о посланной в Белый дом подозрительной посылке, в которой была бомба, не соответствует действительности.
Секретная служба опровергла данные о посланной в Белый дом подозрительной посылке
  • Reuters

«Сообщения о перехвате третьего пакета, отправленного в Белый дом, некорректны», — пишет Секретная служба на своей странице в Twitter.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на власти заявила, что сотрудники спецслужб перехватили отправленную в Белый дом подозрительную посылку, внутри которой оказалась бомба. 

До этого стало известно, что экс-президенту США Бараку Обаме и семье Клинтон были отправлены взрывные устройства.

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