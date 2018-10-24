Глава Ирана заявил о поддержке властями США убийц Хашукджи

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ответственные за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле имели поддержку США.

Об этом сообщает AFP.

«Президент Ирана Рухани сказал, что «гнусное убийство» Джамаля Хашукджи было бы немыслимо «без поддержки США», — указывается в сообщении.

Iranian President Hassan Rouhani said the "heinous murder" of #JamalKhashoggi would have been unthinkable "without US backing"https://t.co/UNhTwu7XpNpic.twitter.com/ESqYv1Xq5G — AFP news agency (@AFP) 24 октября 2018 г.

«Я не думаю, что какая-либо страна посмела бы пойти на такое без поддержки США», — приводит заявление главы Ирана агентство.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты отзовут визы у официальных лиц из Саудовской Аравии, которые замешаны в убийстве Хашукджи.