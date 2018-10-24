Глава Ирана заявил о поддержке властями США убийц Хашукджи

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что ответственные за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле имели поддержку США.
Глава Ирана заявил о поддержке властями США убийц Хашукджи
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Президент Ирана Рухани сказал, что «гнусное убийство» Джамаля Хашукджи было бы немыслимо «без поддержки США», — указывается в сообщении.

«Я не думаю, что какая-либо страна посмела бы пойти на такое без поддержки США», — приводит заявление главы Ирана агентство.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты отзовут визы у официальных лиц из Саудовской Аравии, которые замешаны в убийстве Хашукджи.

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