Помпео анонсировал меры США против ответственных за убийство Хашукджи

Соединённые Штаты отзовут визы у официальных лиц из Саудовской Аравии, которые замешаны в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы установили несколько причастных лиц, в том числе сотрудников спецслужб, королевского суда, министерства иностранных дел и других ведомств. Мы подозреваем их в причастности к убийству Хашукджи», — сказал госсекретарь.

По его словам, сотрудники Госдепа также сотрудничают с Министерством финансов и рассматривают возможные меры против ответственных в содеянном.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал версию Саудовской Аравии об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи «худшим прикрытием в истории».

Он подчеркнул, что не поддерживает идею прекратить продажи оружия Саудовской Аравии, так как это может нанести ущерб Соединённым Штатам.