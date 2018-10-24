В бундестаге заявили о невозможности членства Сербии в ЕС без признания Косова

Короткая ссылка
Депутат бундестага Петер Байер заявил, что Сербия не сможет попасть в Европейский союз без признания независимости самопровозглашённого Косова.
В бундестаге заявили о невозможности членства Сербии в ЕС без признания Косова
  • © Vedat Xhymshiti
  • globallookpress.com

Об этом информирует «Танюг».

«Депутат бундестага Германии: без признания Косова Сербия не войдёт в ЕС», — указывается в сообщении агентства на странице в Twitter.

5 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не признает независимость Косова, несмотря на то что Запад желает этого от Белграда.

Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Известия» заявил, что Брюссель должен оказывать больше давления на Приштину для урегулирования ситуации в Косове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить