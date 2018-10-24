В бундестаге заявили о невозможности членства Сербии в ЕС без признания Косова
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Об этом информирует «Танюг».
«Депутат бундестага Германии: без признания Косова Сербия не войдёт в ЕС», — указывается в сообщении агентства на странице в Twitter.
TANJUG | Poslanik nemačkog Bundestaga: Bez priznanja Kosova Srbija neće ući u EU https://t.co/YYXz56FF2Tpic.twitter.com/ejOisyzayV— Tanjug (@TanjugNews) 24 октября 2018 г.
5 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не признает независимость Косова, несмотря на то что Запад желает этого от Белграда.
Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Известия» заявил, что Брюссель должен оказывать больше давления на Приштину для урегулирования ситуации в Косове.