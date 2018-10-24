В бундестаге заявили о невозможности членства Сербии в ЕС без признания Косова

Депутат бундестага Петер Байер заявил, что Сербия не сможет попасть в Европейский союз без признания независимости самопровозглашённого Косова.

Об этом информирует «Танюг».

«Депутат бундестага Германии: без признания Косова Сербия не войдёт в ЕС», — указывается в сообщении агентства на странице в Twitter.

TANJUG | Poslanik nemačkog Bundestaga: Bez priznanja Kosova Srbija neće ući u EU https://t.co/YYXz56FF2Tpic.twitter.com/ejOisyzayV — Tanjug (@TanjugNews) 24 октября 2018 г.

5 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не признает независимость Косова, несмотря на то что Запад желает этого от Белграда.

Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью газете «Известия» заявил, что Брюссель должен оказывать больше давления на Приштину для урегулирования ситуации в Косове.