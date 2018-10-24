Власти Швейцарии поручили расследовать «политический шпионаж» со стороны россиян

Генпрокуратура Швейцарии получила указание от правительства начать расследование о «политическом шпионаже» против двух россиян, которых подозревают в атаке на лабораторию в Шпице.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Генпрокуратуры.

«Офис Генеральной прокуратуры Швейцарии подтверждает получение решения Федерального департамента юстиции и полиции, согласно которому Генпрокуратуре поручается начать расследование по подозрению в политическом шпионаже в соответствии со статьёй 272 УК Швейцарии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время Генпрокуратура «изучает дальнейшие шаги».

В начале октября США назвали имена подозреваемых в кибератаках россиян. По данным американских властей, атаки были совершены на лабораторию в Швейцарии, проводившую анализ вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, а также на WADA и ФИФА.