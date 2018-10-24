МИД ФРГ предупредил о возможном преследовании в Турции за лайки в соцсетях

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В Министерстве иностранных дел Германии предупредили жителей страны, что в Турции лайки к некоторым материалам в социальных сетях в ряде случаев могут стать основанием для преследования.
МИД ФРГ предупредил о возможном преследовании в Турции за лайки в соцсетях
  • Reuters

В ведомстве отметили, что в последние два года число арестов граждан ФРГ в Турции возросло.

«Задержания или уголовные преследования немецких граждан во многих случаях происходили в связи с критическими для властей материалами в социальных СМИ», — цитирует заявление РИА Новости

В тексте также говорится, что «в отдельных случаях распространение или лайк под чужим текстом с соответствующим содержанием» становились основаниями для преследования.

В декабре 2017 года сообщалось, что центровому клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс» Энесу Кантеру грозит тюремное заключение за публичное оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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