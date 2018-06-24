Премьер-министр Турции назвал проходящие в стране выборы праздником демократии

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал проходящие в стране досрочные парламентские и президентские выборы праздником демократии. Об этом сообщает Anadolu.
Премьер-министр Турции назвал проходящие в стране выборы праздником демократии
  • Reuters

«Выборы 24 июня — это праздник демократии. Граждане массово стекаются к избирательным участкам и продолжают голосовать по всей Турции», — сказал он.

При этом Йылдырым выразил надежду на то, что выборы поспособствуют дальнейшей консолидации турецкого общества и станут залогом долгосрочного мира в стране.

Ранее сообщалось, что известный турецкий повар Нусрет Гокче, который прославился в социальных сетях благодаря своему фирменному жесту, проголосовал на выборах.

В воскресенье, 24 июня, в Турции открылись участки для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах.

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