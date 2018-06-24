В Минюсте Турции заявили, что голосование на выборах проходит в спокойной обстановке

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что голосование на досрочных президентских и парламентских выборах в стране проходит в спокойной обстановке.

«В ходе выборов в Турции не зафиксировано каких-либо негативных явлений. Граждане голосуют в спокойной обстановке», — цитирует его ТАСС.

В президентской гонке участвуют шесть кандидатов, в том числе действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.

До парламентских выборов допущены восемь политических партий.

Ранее сообщалось, что участки для голосования на досрочных президентских и парламентских выборах открылись в Турции.

Подробнее — в материале RT.