Елизавета II впервые высказалась на тему брексита

Королева Великобритании Елизавета II на государственном приёме в честь короля Нидерландов Виллема-Александра впервые коснулась темы выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

Она отметила, что двусторонние отношения особенно важны в период, когда «вырисовывается новое устройство Европы».

«Сейчас, когда мы рассчитываем на новое партнёрство с Европой, наши общие ценности и преданность друг другу являются нашим важнейшим активом... Как инноваторы, участники торгового рынка и интернационалисты мы с уверенностью смотрим в будущее», — цитирует Елизавету II BBC.

В свою очередь, король Нидерландов выразил сожаление, что Британия выходит из ЕС, однако отметил, что «брексит не означает прощания».

В июне Елизавета II утвердила билль о выходе страны из ЕС.