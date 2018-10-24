Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

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Анастасия Румянцева
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов прокомментировал в беседе с RT предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которая состоится в Париже 11 ноября.
Эксперт прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Как отметил Лукьянов, несмотря на то что встреча планируется на 11 ноября, то есть она должна состояться уже после промежуточных выборов в конгресс, это не значит, что политическая борьба в Соединённых Штатах к этому моменту будет менее острой.

«Выборы в конгресс не последние, любой из возможных результатов сохраняет ту проблему, которая есть в США, — острейшая политическая борьба. Результат, который считается более вероятным, — то, что демократы добьются успеха в нижней палате и возьмут её под контроль, — всю атмосферу ещё больше взвинчивает: тогда они будут использовать эту возможность для атак на Трампа по всем направлениям. Если республиканцы сохранят контроль над обеими палатами, это может немного утихомирить страсти. С другой стороны, главная битва — через два года. Когда всё полностью под контролем одной партии, американские избиратели не любят, больше стремятся к балансу. Борьба всё равно будет острой», — отметил Лукьянов.

Эксперт добавил, что стоит оценить стремление Трампа развивать отношения с Россией вопреки всему.

«Трамп настойчив, у него есть представление о том, зачем нужна Россия, и он пытается вопреки всему это представление претворить в жизнь — в этом плане можно восхититься его несгибаемой волей», — заключил Лукьянов.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в ноябре.

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