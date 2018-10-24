Столтенберг оценил ситуацию вокруг Договора РСМД

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НАТО считает, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может быть эффективен только в том случае, если его соблюдают все стороны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг оценил ситуацию вокруг Договора РСМД
  • Reuters

«Все страны альянса считают весьма вероятным, что Россия нарушает договор. Мы все также уверены в соблюдении США положений соглашения... Для действия договора одной стороны недостаточно», — сказал Столтенберг на пресс-конференции.

По его словам, он не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг ДРСМД разместят дополнительное ядерное оружие.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД

Позднее он заявил, что к соглашению должен присоединиться Китай.

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