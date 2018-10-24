Столтенберг заявил, что Россия приняла приглашение наблюдать за учениями НАТО

Россия и Белоруссия приняли приглашение наблюдать за учениями НАТО Trident Juncture, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я приветствую, что Россия и Белоруссия приняли приглашение», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, манёвры призваны продемонстрировать, что НАТО не нацелено на конфронтацию, но готово защищать союзников.

5 октября командующий 6-м флотом Военно-морских сил США вице-адмирал Джеймс Фогго рассказал, что Россия к тому времени не приняла приглашение на учения.

Trident Juncture пройдут на территории Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них примут участие около 40 тыс. военных из 30 стран.