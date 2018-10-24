Эксперт рассказал об уязвимостях США, которые могут уничтожить страну

Опасные по геофизическим условиям зоны США являются слабым местом в оборонной стратегии страны и могут уничтожить Соединённые Штаты в случае ракетного удара по этим уязвимостям.

Об этом пишет заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков для «Военно-промышленного курьера».

По словам эксперта, создание 40-50 ядерных боеприпасов гиперкалибра, возможное только в России, «обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США». Среди таких зон Сивков отмечает Йеллоустоунский супервулкан и разломы тихоокеанского побережья.

«Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы её возникновения к нулю», — считает эксперт.

В сентябре министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что главной опасностью для Соединённых Штатов является ядерная угроза со стороны России.