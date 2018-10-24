В Токио устанавливают личность освобождённого из плена в САР журналиста
«После получения информации о Ясуде на сердце полегчало. Как можно быстрее мы стараемся установить точно личность (освобождённого. — RT). С момента возникновения этой ситуации правительство прилагало усилия в различных направлениях. Многие страны, Катар, Турция проявили солидарность с нами. Прежде всего, я хочу поблагодарить Катар и Турцию за сотрудничество», — цитирует политика РИА Новости.
По данным агентства, Ясуда был схвачен в Сирии три года назад, после чего в сети появились его видеоролики с просьбой о помощи. Предположительно, японец освобождён и находится в Турции.
По словам генсекретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги, правительство на выплачивало выкуп за журналиста, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что у Пентагона нет данных о находящихся в плену у террористов в Сирии американцах.