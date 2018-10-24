В Токио устанавливают личность освобождённого из плена в САР журналиста

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Японские власти устанавливают личность журналиста, освобождённого из плена в Сирии. Предположительно, это Джюмпэй Ясуда, заявил премьер Японии Синдзо Абэ.

«После получения информации о Ясуде на сердце полегчало. Как можно быстрее мы стараемся установить точно личность (освобождённого. — RT). С момента возникновения этой ситуации правительство прилагало усилия в различных направлениях. Многие страны, Катар, Турция проявили солидарность с нами. Прежде всего, я хочу поблагодарить Катар и Турцию за сотрудничество», — цитирует политика РИА Новости.

По данным агентства, Ясуда был схвачен в Сирии три года назад, после чего в сети появились его видеоролики с просьбой о помощи. Предположительно, японец освобождён и находится в Турции.

По словам генсекретаря кабинета министров Ёсихидэ Суги, правительство на выплачивало выкуп за журналиста, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что у Пентагона нет данных о находящихся в плену у террористов в Сирии американцах.

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