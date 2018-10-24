МИД Австрии вызвал саудовского посла в связи с убийством Хашукджи
«Я сегодня вечером вызвала к себе в МИД саудовского посла и проинформировала его о нашей обеспокоенности. Мы продолжим выступать за прозрачное и независимое расследование этого дела», — цитирует Кнайсль ТАСС.
По её словам, посол был проинформирован о том, что волна арестов женщин в Саудовской Аравии, которые принимали участие в зарубежных конференциях, также вызывает беспокойство.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал меры США против ответственных за убийство Хашукджи.