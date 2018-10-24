МИД Австрии вызвал саудовского посла в связи с убийством Хашукджи

Посол Саудовской Аравии был вызван в МИД Австрии в связи с убийством саудовского журналистам Джамаля Хашукджи, сообщила австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль.

«Я сегодня вечером вызвала к себе в МИД саудовского посла и проинформировала его о нашей обеспокоенности. Мы продолжим выступать за прозрачное и независимое расследование этого дела», — цитирует Кнайсль ТАСС.

По её словам, посол был проинформирован о том, что волна арестов женщин в Саудовской Аравии, которые принимали участие в зарубежных конференциях, также вызывает беспокойство.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео анонсировал меры США против ответственных за убийство Хашукджи.