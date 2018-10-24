В Калифорнии на автостраду упал самолёт времён Второй мировой войны

Самолёт времён Второй мировой войны потерпел крушение и загорелся на автостраде в американском штате Калифорния, передаёт телеканал NBC.

Отмечается, что авария произошла вблизи города Агура-Хиллз.

LA News Vintage Plane Crash-Lands, Bursts Into Flames on 101 Freeway in Agoura Hills https://t.co/kzhNEq0uSLpic.twitter.com/GW0btcxuSX — Los Angeles News (@LosAngeles_NC) 23 октября 2018 г.

Пилот после крушения покинул самолёт и «ушёл», уточняет телеканал со ссылкой на Департамент пожарной охраны округа Лос-Анджелес.

В августе при крушении самолёта Junkers JU 52 времён Второй мировой войны в Швейцарских Альпах погибли 20 человек.