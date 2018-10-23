Эксперт оценил реакцию Китая на заявления Вашингтона по ДРСМД

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Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков оценил заявление Пекина, что Китай не потерпит ни в какой форме шантажа от США по вопросу о необходимости присоединения КНР к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщают «Невские новости».
Эксперт оценил реакцию Китая на заявления Вашингтона по ДРСМД
  • Reuters

«Для того чтобы иметь возможность свои ракеты разместить в Южной Корее и в Японии, нужен повод: в Европе это агрессивная Россия, а в Азии — агрессивный Китай», — сказал Крутаков, комментируя позицию Вашингтона.

Со своей стороны, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что Китай выразил своё недовольство и недоумение по поводу заявлений американской стороны, поскольку КНР не является стороной этого договора.

«Это попытка наложить ограничения на развитие его программ по ракетному строительству, в данном случае — на ракеты среднего радиуса действия», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай тоже должен быть включён в ДРСМД

20 октября Трамп объявлял о намерении США выйти из Договора РСМД.

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