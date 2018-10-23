Маск сообщил о временной блокировке его страницы в Twitter
- Reuters
«Twitter думал, что меня взломали, поэтому заблокировал мой аккаунт хаха», — написал он.
Twitter thought I got hacked & locked my account haha— Elon Musk (@elonmusk) 23 октября 2018 г.
Отмечается, что, судя по всему, страницу предпринимателя заблокировали после того, как там появились посты о том, что Маск любит аниме и владеет фигуркой Росомахи в стиле чиби.
«Я люблю аниме», — написал он.
i🖤anime— Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.
«И я владею фигуркой Росомахи в стиле чиби», — добавил он.
And I own a chibi Wolverine— Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.
Ранее акции американской компании Tesla упали на торгах более чем на 7% после заявления Маска в Twitter о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США занимается спекуляциями.