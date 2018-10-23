Маск сообщил о временной блокировке его страницы в Twitter

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Генеральный директор компании Tesla Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что его аккаунт был временно заблокирован в данной соцсети.
Маск сообщил о временной блокировке его страницы в Twitter
  • Reuters

«Twitter думал, что меня взломали, поэтому заблокировал мой аккаунт хаха», — написал он.

Отмечается, что, судя по всему, страницу предпринимателя заблокировали после того, как там появились посты о том, что Маск любит аниме и владеет фигуркой Росомахи в стиле чиби. 

«Я люблю аниме», — написал он.

«И я владею фигуркой Росомахи в стиле чиби», — добавил он.

Ранее акции американской компании Tesla упали на торгах более чем на 7% после заявления Маска в Twitter о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США занимается спекуляциями.

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