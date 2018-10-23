Обама напомнил, что при нём в США «начался экономический рост»

Экс-президент США Барак Обама заявил, что экономический рост в стране был начат именно при его правлении, а не в ходе президентства нынешнего главы государства Дональда Трампа.

«К тому времени, когда я ушел из офиса, уже начала повышаться зарплата... и это я передал следующему парню. Поэтому, когда вы слышите все его разговоры об экономических чудесах сегодня, помните, кто положил им начало», — приводит слова Обамы CBS.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление бывшего президента США Барака Обамы, потому что заснул.

Обама в своб очередь во время выступления в Иллинойсе выступил с резкой критикой в адрес Трампа. Он заявил, что Трамп использует «страхи и гнев» американцев себе на пользу.