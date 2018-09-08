Трамп заявил, что заснул во время выступления Обамы

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление бывшего президента США Барака Обамы, потому что заснул.

«Простите, я смотрел её (речь. — RT), но заснул. Мне она показалась очень хорошей для того, чтобы спать», — приводит The Hill слова Трампа.

Ранее Обама во время выступления в Иллинойсе выступил с резкой критикой в адрес Трампа. Он заявил, что Трамп использует «страхи и гнев» американцев себе на пользу.

В июле Обама раскритиковал нынешнюю политику Соединённых Штатов, отметив, что те, кто находится во власти, «хотят подорвать все институты и нормы».