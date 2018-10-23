Трамп назвал себя националистом
«Радикальные демократы хотят обратить время вспять, вернуть власть коррумпированных и голодных до власти глобалистов. Вы знаете, кто такие глобалисты? Глобалист — это человек, который хочет, что всему миру было хорошо, честно говоря, не беспокоясь о нашей стране. Нам это не нужно», — сказал Трамп.
President Trump: "I'm a nationalist" pic.twitter.com/T5N9kmhAx2— NBC Politics (@NBCPolitics) 23 октября 2018 г.
Он добавил, что «есть такое старомодное слово, как националист».
«И знаете что? Я националист. Националист. Используйте это слово», — заявил Трамп.
Ранее Трамп назвал себя гением.