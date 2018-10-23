Трамп назвал себя националистом

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Президент США Дональд Трамп во время выступления в Техасе назвал себя националистом, отметив, что демократы намерены «вернуть власть коррумпированных и голодных до власти глобалистов».

«Радикальные демократы хотят обратить время вспять, вернуть власть коррумпированных и голодных до власти глобалистов. Вы знаете, кто такие глобалисты? Глобалист — это человек, который хочет, что всему миру было хорошо, честно говоря, не беспокоясь о нашей стране. Нам это не нужно», — сказал Трамп.

Он добавил, что «есть такое старомодное слово, как националист».

«И знаете что? Я националист. Националист. Используйте это слово», — заявил Трамп.

Ранее Трамп назвал себя гением.

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