Глава МИД Ирана уверен, что страна выстоит перед санкциями США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил уверенность в том, что страна сможет выстоять перед санкциями Соединённых Штатов.

Об этом он рассказал в интервью агентству «Киодо».

«Многие страны продемонстрировали готовность вести дела с Ираном», — сказал дипломат.

Ранее США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.