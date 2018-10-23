Посол Ирана рассказал об упрощении визового режима с Россией

Посол Ирана в России Мехди Санаи рассказал в интервью газете «Известия» о процессе упрощения визового режима между двумя странами.

«Что касается упрощения выдачи виз, то за последние годы мы подписали два документа в этой сфере. Принято соглашение об упрощении выдачи виз представителям предпринимательского и научного сообщества, деятелям культуры», — приводит издание слова дипломата.

По его словам, второй документ касается отмены виз для групповых туристических поездок.

«Это тот опыт, который накоплен Российской Федерацией в работе с Китайской Народной Республикой. Документ о безвизовых групповых поездках подписан в 2017 году, но в практическую плоскость ещё не переведён. Сначала надо, чтобы туристические агентства, туристические организации наших стран подписали совместный план действий», — добавил Санаи.

Он отметил, что иранская сторона ожидает подписания совместного плана действий между туристическими организациями двух стран.

Ранее депутат бундестага Дирк Визе предложил отменить визовый режим для российских граждан младше 25 лет.