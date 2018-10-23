Мнучин обсудил с саудовским принцем расследование смерти Хашукджи

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Министр финансов США Стивен Мнучин совершил официальный визит в Саудовскую Аравию, где провёл встречу с принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел королевства.

Как отмечает ведомство, во время встречи принц подчеркнул важность стратегического партнёрства двух стран, а также роль двустороннего сотрудничества в программе развития Саудовской Аравии Vision 2030.

При этом представитель Минфина США Тони Сайе заявил, что стороны подняли вопрос расследования гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее сообщалось, что Мнучин намерен посетить Саудовскую Аравию с целью укрепления отношений, несмотря на ситуацию со смертью Хашукджи.

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