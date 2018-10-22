В Совфеде оценили заявление посла России о Белоруссии
- РИА Новости
«Тут нужно дать правильную оценку. Сегодня, будучи другом Белоруссии, Россия в своих совместных договорённостях однозначно воспринимает любое агрессивное военное действие как нападение на союзное государство, это у нас прописано», — заявил Клинцевич.
По его словам, необходимо понимать, что в случае угрозы для Белоруссии Вооружённые силы России незамедлительно будут воспринимать это как угрозу в свой адрес.
Сенатор отметил, что Бабич, имея огромный государственный опыт, знает предмет обсуждения досконально.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление Бабича.