Бабич: Москва рассмотрит любое нападение на Белоруссию как нападение на Россию

Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что Москва будет рассматривать любое военное нападение на Белоруссию как нападение на Россию.

«Очень важный момент и для белорусских партнёров, и для тех, кто что-то замышляет: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расценено как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями», — заявил Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Так он прокомментировал планы размещения американской военной базы в Польше.

Он отметил, что, «конечно, это фактор тревожный и пренебрегать им нельзя».

«У нас действует региональная группировка воинских сил, все компоненты которой необходимы как для обороны, так и для ответного удара», — отметил посол.

Он добавил, что Белоруссия в этом плане «абсолютно защищена» и «может быть абсолютно спокойна».

В конце сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США в республике.