Беглый заключённый напал с ножом на прохожих в Стамбуле

Короткая ссылка
Беглый заключённый, вооружённый ножом, совершил нападение на прохожих в Стамбуле, в результате чего пострадали девять человек.
Беглый заключённый напал с ножом на прохожих в Стамбуле
  • РИА Новости
  • © Виктория Виатрис

Об этом информирует NTV.

Как отмечается, инцидент произошёл в районе Кадыкёй: мужчина начал наносить беспорядочные удары ножом.

Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Нападавший задержан.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Лондона в результате нападения неизвестного с ножом один человек погиб и ещё один пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить