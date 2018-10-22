Беглый заключённый напал с ножом на прохожих в Стамбуле
- РИА Новости
- © Виктория Виатрис
Об этом информирует NTV.
Как отмечается, инцидент произошёл в районе Кадыкёй: мужчина начал наносить беспорядочные удары ножом.
#SONDAKİKA Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi rastgele 9 kişiyi bıçakla yaraladı https://t.co/M86IZzvFHWpic.twitter.com/VJ9wmOPH6k— NTV (@ntv) 22 октября 2018 г.
Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Нападавший задержан.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Лондона в результате нападения неизвестного с ножом один человек погиб и ещё один пострадал.