В Лондоне при нападении с ножом один человек погиб и один пострадал

На северо-востоке Лондона в результате нападения неизвестного с ножом один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом информирует пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным полиции, инцидент произошёл вечером 12 октября.

Отмечается, что погибшему, предположительно, 23 года, он скончался на месте инцидента.

Ещё один мужчина, которому, по предварительным данным, 23 года, был госпитализирован в критическом состоянии.

По факту произошедшего проводится расследование. Сообщается, что задержаний пока не проводилось.

Ранее стало известно, что в Лондоне в результате нападения мужчины с молотком пострадали две женщины.