В Лондоне при нападении с ножом один человек погиб и один пострадал

Короткая ссылка
На северо-востоке Лондона в результате нападения неизвестного с ножом один человек погиб и ещё один пострадал. Об этом информирует пресс-служба Скотленд-Ярда.
В Лондоне при нападении с ножом один человек погиб и один пострадал
  • Reuters

По данным полиции, инцидент произошёл вечером 12 октября.

Отмечается, что погибшему, предположительно, 23 года, он скончался на месте инцидента.

Ещё один мужчина, которому, по предварительным данным, 23 года, был госпитализирован в критическом состоянии.

По факту произошедшего проводится расследование. Сообщается, что задержаний пока не проводилось.

Ранее стало известно, что в Лондоне в результате нападения мужчины с молотком пострадали две женщины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить