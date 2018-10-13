В Лондоне при нападении с ножом один человек погиб и один пострадал
- Reuters
По данным полиции, инцидент произошёл вечером 12 октября.
Отмечается, что погибшему, предположительно, 23 года, он скончался на месте инцидента.
Ещё один мужчина, которому, по предварительным данным, 23 года, был госпитализирован в критическом состоянии.
По факту произошедшего проводится расследование. Сообщается, что задержаний пока не проводилось.
Ранее стало известно, что в Лондоне в результате нападения мужчины с молотком пострадали две женщины.