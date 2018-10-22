В Турции заявили, что ждут снятия санкций США после освобождения пастора

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкая сторона ожидает скорейшего снятия санкций Соединёнными Штатами после освобождения американского пастора Эндрю Брансона.

Об этом сообщает NTV.

«Решение о санкциях было бессмысленным и основанным на неверных оценках... Мы рассчитываем на то, что санкции снимут как можно скорее. Это станет позитивным шагом в процессе нормализации двусторонних отношений», — указал он.

Калын добавил, что Анкара также ждёт от американской стороны «конкретных шагов по вопросам, касающимся национальной безопасности Турции», подразумевая под этим ситуацию с организацией Фетхуллаха Гюлена ФЕТО и связи США с курдской партией «Демократический союз», которые в Турции считаются террористическими.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ряд санкций, введённых американской стороной против Турции, могут быть сняты в связи с возвращением пастора Эндрю Брансона домой.