В Турции заявили, что ждут снятия санкций США после освобождения пастора

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкая сторона ожидает скорейшего снятия санкций Соединёнными Штатами после освобождения американского пастора Эндрю Брансона.
В Турции заявили, что ждут снятия санкций США после освобождения пастора
  • Reuters

Об этом сообщает NTV.

«Решение о санкциях было бессмысленным и основанным на неверных оценках... Мы рассчитываем на то, что санкции снимут как можно скорее. Это станет позитивным шагом в процессе нормализации двусторонних отношений», — указал он.

Калын добавил, что Анкара также ждёт от американской стороны «конкретных шагов по вопросам, касающимся национальной безопасности Турции», подразумевая под этим ситуацию с организацией Фетхуллаха Гюлена ФЕТО и связи США с курдской партией «Демократический союз», которые в Турции считаются террористическими.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ряд санкций, введённых американской стороной против Турции, могут быть сняты в связи с возвращением пастора Эндрю Брансона домой.

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