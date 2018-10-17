Помпео заявил о возможности снятия ряда санкций с Турции
- Reuters
Об этом сообщает Bloomberg.
Помпео указал, что окончательного решения по этому вопросу нет, однако логика в данном шаге прослеживается, так как некоторые ограничения были введены как раз из-за ситуации с пастором.
«Некоторые из введённых санкций были непосредственным образом связаны с пастором Брансоном, и теперь есть логика в том, чтобы их отменить. Однако никакого окончательного решения не принято», — сказал он.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и Помпео во время встречи пришли к единому мнению, что в отношениях между Анкарой и Вашингтоном не должно быть санкций.
1 августа США ввели санкции в отношении министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.