Помпео заявил о возможности снятия ряда санкций с Турции

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ряд санкций, введённых американской стороной против Турции, могут быть сняты в связи с возвращением пастора Эндрю Брансона домой.
Помпео заявил о возможности снятия ряда санкций с Турции
  • Reuters

Об этом сообщает Bloomberg.

Помпео указал, что окончательного решения по этому вопросу нет, однако логика в данном шаге прослеживается, так как некоторые ограничения были введены как раз из-за ситуации с пастором.

«Некоторые из введённых санкций были непосредственным образом связаны с пастором Брансоном, и теперь есть логика в том, чтобы их отменить. Однако никакого окончательного решения не принято», — сказал он.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и Помпео во время встречи пришли к единому мнению, что в отношениях между Анкарой и Вашингтоном не должно быть санкций.

1 августа США ввели санкции в отношении министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.

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