Эксперт оценил заявление Вашингтона о планах выйти из ДРСМД

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в беседе с радио Sputnik оценил заявление Вашингтона о планах выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Выходя из этого договора, США себе развязывают руки. Они пересматривают планы вооружения армии. И если это соглашение мешает этой программе, значит, они из него выйдут», — заявил он.

По его мнению, это вопрос не политики, а перевооружения.

Как отметил эксперт, Вашингтон будет следовать своим интересам, а не международным соглашениям.

Ранее планы США прокомментировал в беседе с Пятым каналом политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.