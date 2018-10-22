Эксперт оценил заявление Вашингтона о планах выйти из ДРСМД
- РИА Новости
«Выходя из этого договора, США себе развязывают руки. Они пересматривают планы вооружения армии. И если это соглашение мешает этой программе, значит, они из него выйдут», — заявил он.
По его мнению, это вопрос не политики, а перевооружения.
Как отметил эксперт, Вашингтон будет следовать своим интересам, а не международным соглашениям.
Ранее планы США прокомментировал в беседе с Пятым каналом политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.