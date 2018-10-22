В Минобороны назвали США ответственными за ситуацию в лагере беженцев в Сирии

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Ответственность за обстановку на территории лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан», где сохраняется бедственное положение, лежит на США. Об этом заявил начальник национального центра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны назвали США ответственными за ситуацию в лагере беженцев в Сирии
  • Reuters

Он отметил, что именно США, а не Сирия, Россия или Иордания, создали вокруг американской военной базы так называемой зоны безопасности, в которую входит также лагерь «Эр-Рукбан».

«Американская сторона ответственна за сложившуюся на подконтрольной территории обстановку и должна содействовать оказанию помощи беженцам, а не бездоказательно обвинять других», — приводит слова Мизинцева РИА Новости.

По его словам, на фоне прилагаемых усилий по урегулированию ситуации в «Эр-Рукбане» сохраняется бедственное положение беженцев, а также отмечаются попытки перекладывания ответственности за происходящее на руководство Сирии, Иордании и России.

Мизинцев добавил, что власти Сирии и командование российской группировки войск в Сирии выступили с инициативой о доставке гуманитарных грузов в «Эр-Рукбан».

«И если наши американские партнеры выполнят взятые на себя обязательства, уже в ближайшее время конвой с продуктами питания и лекарственными средствами прибудет в лагерь», — заключил он.

Ранее профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов в интервью RT сообщил, что в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» не поступает никакая помощь, что привело к гуманитарной катастрофе. 

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