В Минобороны назвали США ответственными за ситуацию в лагере беженцев в Сирии
- Reuters
Он отметил, что именно США, а не Сирия, Россия или Иордания, создали вокруг американской военной базы так называемой зоны безопасности, в которую входит также лагерь «Эр-Рукбан».
«Американская сторона ответственна за сложившуюся на подконтрольной территории обстановку и должна содействовать оказанию помощи беженцам, а не бездоказательно обвинять других», — приводит слова Мизинцева РИА Новости.
По его словам, на фоне прилагаемых усилий по урегулированию ситуации в «Эр-Рукбане» сохраняется бедственное положение беженцев, а также отмечаются попытки перекладывания ответственности за происходящее на руководство Сирии, Иордании и России.
Мизинцев добавил, что власти Сирии и командование российской группировки войск в Сирии выступили с инициативой о доставке гуманитарных грузов в «Эр-Рукбан».
«И если наши американские партнеры выполнят взятые на себя обязательства, уже в ближайшее время конвой с продуктами питания и лекарственными средствами прибудет в лагерь», — заключил он.
Ранее профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов в интервью RT сообщил, что в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» не поступает никакая помощь, что привело к гуманитарной катастрофе.