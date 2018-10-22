В Варшаве продолжили снос памятника Благодарности Красной армии

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В Варшаве продолжили сносить памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке города. Об этом сообщает РИА Новости.
В Варшаве продолжили снос памятника Благодарности Красной армии
  • РИА Новости

Снос памятника начался в среду, 17 октября. С помощью отбойных молотков и трактора с манипулятором рабочие начали откалывать каменные плиты. Но в дальнейшем оказалось, что они не могут извлечь центральную плиту с изображением красноармейца для того, чтобы формально её сохранить.

Предполагается, что после демонтажа элементы памятника будут переданы музею.

В понедельник, 22 октября, к памятнику опять подогнали спецтехнику, электрогенератор и алмазную пилу.

В настоящее время рабочие отбойным молотком пытаются разрушить основание возле фундамента.

Пресс-секретарь Министерства культуры России Юрий Бондаренко заявил, что снос памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке в Варшаве является попыткой переписать историю.

Ранее в Госдуме прокомментировали ситуацию со сносом памятников в Польше.

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