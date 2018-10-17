В Минкультуры снос памятника в Варшаве назвали зачисткой исторического поля

Снос памятника Благодарности Красной армии в Скарышевском парке в Варшаве является попыткой переписать историю. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства культуры России Юрий Бондаренко.

«То, что делается, — неисторично. Это свидетельство того, что здесь были похоронены люди… Таким образом, зачищается историческое поле, переписывается заново история, которая в том числе состоит из памятников, памятных досок, памятных мест», — цитирует Бондаренко РИА Новости.

После демонтажа элементы памятника планируется передать музею.

По мнению Бондаренко, экспонироваться фрагменты, скорее всего, не будут, потому что предназначенных к сносу памятников слишком много, и площадь музея не позволит их выставлять. Таким образом, будет утеряна часть культуры того времени.

Ранее в Госдуме прокомментировали ситуацию со сносом памятников в Польше.