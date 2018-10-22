СМИ: Ущерб от землетрясения в Индонезии составил не менее $911 млн

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Прямой экономический ущерб от землетрясения, произошедшего в конце сентября в Индонезии, составил по меньшей мере $911 млн.

Об этом сообщает газета The Jakarta Post со ссылкой на данные Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Как пишет издание, по последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 2256 человек, 4612 пострадали, без крова остались более 223,7 тыс. жителей региона. 

Ранее стало известно, что Всемирный банк выделит до $1 млрд в качестве финансовой помощи Индонезии для ликвидации последствий землетрясений на островах Ломбок и Сулавеси.

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