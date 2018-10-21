Шесть человек получили ранения при стрельбе во Флориде

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском штате Флорида. Инцидент произошёл в городе Джэксонвилл.

Об этом сообщается на странице шерифа округа в Twitter.

«На данный момент шесть человек пострадали, трое из них в критическом состоянии», — говорится в заявлении.

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect(s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 21 октября 2018 г.

Отмечается, что пока никто не был задержан в связи с данным происшествием.

Как указывает News 4 Jax со ссылкой на полицию, подозреваемый был в сером или серебряном четырёхдверном автомобиле.

3 октября пять человек пострадали в результате стрельбы у ТЦ в Джермантауне в американском штате Филадельфия.