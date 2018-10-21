Шесть человек получили ранения при стрельбе во Флориде

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По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском штате Флорида. Инцидент произошёл в городе Джэксонвилл.

Об этом сообщается на странице шерифа округа в Twitter.

«На данный момент шесть человек пострадали, трое из них в критическом состоянии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пока никто не был задержан в связи с данным происшествием.

Как указывает News 4 Jax со ссылкой на полицию, подозреваемый был в сером или серебряном четырёхдверном автомобиле.

3 октября пять человек пострадали в результате стрельбы у ТЦ в Джермантауне в американском штате Филадельфия. 

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