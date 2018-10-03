СМИ: При стрельбе в Филадельфии пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате стрельбы у торгового центра в Джермантауне в американском штате Филадельфия. Об этом информирует Fox News.

По данным телеканала, пострадавшие — люди в возрасте от 19 до 23 лет. Один из них находится в критическом состоянии.

Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу у торгового центра в Джермантауне.